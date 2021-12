I dati di venerdì lo confermano:si sta comportando meglio delle più rosee aspettative, ed è destinato a registrare uno dei migliori weekend d’esordio di tutti i tempi al box-office nordamericano.

Ieri il film dei Marvel Studios e di Sony/Columbia ha infatti incassato la bellezza di 121.5 milioni di dollari, il miglior giorno d’esordio da quando Avengers: Endgame ha battuto il record con 157.5 milioni di dollari. È quindi ufficialmente il secondo miglior giorno d’esordio di sempre, un traguardo considerevole se si pensa che siamo ancora in periodo post-pandemico e negli Stati Uniti (come nel resto del mondo) preoccupa la nuova ondata di Coronavirus. L’esordio di venerdì è superiore anche a quello di Star Wars: Il risveglio della Forza, che a dicembre del 2015 incassò 119 milioni di dollari.

Va sottolineato, come sempre, che il dato di venerdì include le anteprime di giovedì, e che in questo caso tali anteprime non sono iniziate la sera come al solito, ma in molte città già alle 3 del pomeriggio si tenevano le prime proiezioni. Giovedì il film ha raccolto 50 milioni di dollari, il che significa che nella giornata di venerdì ha incassato 71.5 milioni di dollari, con un moltiplicatore di 2.43 (quindi dimostrandosi frontloaded, ma non troppo). A questo punto, le nuove proiezioni parlano di un weekend ben al di sopra dei 200 milioni di dollari negli Stati Uniti, e più verosimilmente in una forbice tra i 245 e i 260 milioni di dollari (la Sony ha rivisto le sue previsioni a 242 milioni). Potrebbe quindi battere il record del miglior weekend d’esordio nel mese di dicembre (i 247 milioni del Risveglio della Forza), e chissà potrebbe anche battere il secondo miglior weekend d’esordio della storia (i 257 milioni di Avengers: Infinity War). Il miglior weekend in assoluto, lo ricordiamo, sono i 357 milioni di Avengers: Endgame.

Vi terremo aggiornati!

Potete restare aggiornati su tutte le ultime novità sul cinecomic Marvel grazie alla nostra scheda del film.

Fonte: BOM