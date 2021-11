Spider-Man: No Way Home

La Sony ha diffuso online un nuovo poster di, il film di Jon Watts con, Benedict Cumberbatch e un numero non meglio precisato di star che torneranno, grazie al Multiverso, dalle altre pellicole dell’Uomo Ragno prodotte dalla Sony nel corso degli anni.

Il poster, lo ricordiamo, anticipa l’arrivo del trailer finale il cui arrivo online è previsto per domani. Eccolo a seguire:

Ed ecco anche il Tweet con cui è stato diffuso dalla Sony:

Trailer Tomorrow. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/za6t80yX2J — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 15, 2021

Sul profilo Instagram italiano viene confermata l’indiscrezione che vi avevamo già comunicato ovvero che l’uscita italiana è stata anticipata di un giorno:

Prossimamente si apriranno le prevendite, noi vi terremo aggiornati perché stiamo ovviamente organizzando una grande proiezione evento in Sala Energia ad Arcadia Cinema per quella sera. A questo proposito vi invitiamo ad abbonarvi al nostro canale Twitch o a BadTaste+ per accedere al nostro canale Discord per le ultime notizie su questo evento!

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Tenete d’occhio BadTaste perché domani segnaleremo il nuovo trailer del cinecomic non appena verrà pubblicato in rete dalla Sony.

Cosa ne pensate? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!