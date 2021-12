Spider-Man: No Way Home

sale a 114.2 milioni di dollari al box-office internazionale in soli due giorni. Stiamo parlando dei territori in cui il film è stato proiettato mercoledì e giovedì: 48 mercati che includono Corea del Sud, Regno Unito e Italia per quanto riguarda mercoledì, e l’America Latina per il giovedì: in paesi come Messico, Argentina, Bolivia ed Ecuador ha battuto il record storico della Sony, mentre in Brasile ha totalizzato il secondo miglior esordio di sempre dopo Avengers: Endgame con 3.6 milioni di dollari.

Anche in Australia la pellicola ha scalato la classifica di tutti i tempi, ottenendo il terzo miglior esordio di tutti i tempi e il miglior esordio di sempre per un film Sony con 6.3 milioni di dollari. In India ha raccolto ben 5.5 milioni di dollari, secondo miglior esordio di sempre per un film Hollywoodiano.

Altri record: in Spagna è stato realizzato il maggiore giovedì d’esordio di sempre con 2.3 milioni di dollari. Giovedì sono stati incassati 10.1 milioni di dollari solo nel formato IMAX. In Italia la pellicola è sopra i 4.4 milioni in due giorni.

Vi ricordiamo che sempre giovedì si sono tenute le anteprime negli Stati Uniti, dove il film ha raccolto 50 milioni di dollari. Al momento le proiezioni sul weekend in tutto il mondo sono sopra i 300 milioni di dollari.

Fonte: Deadline