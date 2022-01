domina nuovamente il weekend al box-office americano, il primo non festivo del 2022, che segna una brusca frenata negli incassi dovuta anche e soprattutto all’impennata di casi di corinavirus che sta investendo anche gli Stati Uniti, ma anche la sostanziale assenza di nuove uscite di rilievo: l’unico nuovo film distribuito in un ampio numero di sale è stato, primo grande flop dell’anno.

Per quanto riguarda Spider-Man: No Way Home, il cinecomic Sony/Marvel incassa altri 33 milioni di dollari, perdendo il 41% rispetto a una settimana fa e arrivando a un totale di ben 668 milioni di dollari, battendo i risultati a fine corsa di film come Jurassic World (652 milioni di dollari) e Titanic (659 milioni di dollari, ovviamente senza calcolare l’inflazione). È il sesto maggiore incasso di sempre nella classifica americana, e tra poco batterà Avengers: Infinity War (678 milioni di dollari). Corrono anche gli incassi internazionali: il cinecomic ha raccolto infatti altri 64.4 milioni di dollari in 63 territori, tra cui 11.8 milioni nell’esordio giapponese. Nel Regno Unito ha superato i 100 milioni di dollari, in tutto il mondo ha raggiunto gli 1.53 miliardi di dollari: l’ottavo maggiore incasso di sempre nella classifica globale, superando The Avengers (1.52 miliardi) e Fast & Furious 7 (1.52 miliardi).

Al secondo posto nel weekend troviamo Sing 2 – Sempre più forte, appena uscito anche in digitale. Nel suo terzo weekend il film perde il 41% e incassa quasi 12 milioni di dollari, arrivando a 109 milioni di dollari: è il maggiore incasso americano per un film d’animazione da quando è iniziata la pandemia. Tuttavia, è la metà di quanto incassò il primo film nel suo terzo weekend (era arrivato a 214 milioni).

Apre al terzo posto The 355: nonostante un cast stellare (Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penelope Cruz e Sebastian Stan), il film d’azione arriva al cinema senza particolare clamore (e con un punteggio molto basso sul fronte della critica) e incassa solo 4.8 milioni di dollari, diventando sostanzialmente il primo flop del 2022.

Quarta posizione per King’s Man – le origini, con 3.2 milioni di dollari e 25 milioni complessivi (quasi 75 in tutto il mondo), mentre chiude la top-five American Underdog, con 2.4 milioni di dollari e un totale di 18.7 milioni di dollari.

Altri dati: Matrix Resurrections sale a 34 milioni di dollari negli Stati Uniti e a 124.5 in tutto il mondo, West Side Story sale a 32 milioni di dollari negli Stati Uniti e 53 in tutto il mondo. Sale alla nona posizione Licorice Pizza, che arriva a quasi 8.2 milioni complessivi, mentre chiude la top-ten House of Gucci, giunto a 50 milioni complessivi negli Stati Uniti e 127 in tutto il mondo.

INCASSI USA 7-9/1/2022

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $33,015,000 / $668,753,195 SING 2 – $11,950,000 / $109,012,985 THE 355 – $4,800,000 / $4,800,000 KING’S MAN – LE ORIGINI – $3,272,000 / $25,091,034 AMERICAN UNDERDOG – $2,413,000 / $18,742,589 MATRIX RESURRECTIONS – $1,860,000 / $34,317,103 WEST SIDE STORY – $1,413,000 / $32,150,449 GHOSTBUSTERS: LEGACY – $1,140,000 / $125,064,125 LICORICE PIZZA – $1,028,156 / $8,198,967 HOUSE OF GUCCI – $632,348 / $50,085,553

Fonte: BOM