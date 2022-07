Spider-Man: No Way Home in streaming su Netflix dal 15 luglio!

Spider-Man: No Way Home

Netflix ha finalmente svelato l’elenco dei film e delle serie Tv in arrivo in streaming nel corso del mese di luglio e, fra le nuove aggiunte al catalogo, figura anche Spider-Man: No Way Home, il film campione d’incassi diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, Zendaya, Alfred Molina, Tobey Maguire, Willem Dafoe e Andrew Garfield.

Spider-Man: No Way Home sarà in streaming su Netflix a partire dal prossimo 15 luglio. Il film è arrivato nei cinema lo scorso dicembre e ha incassato, in tutto il mondo, la bellezza di 1.9 miliardi di dollari (fonte: box office mojo), primo film fra quelli usciti in pandemia a superare la soglia del miliardo di dollari (il secondo è stato, più di recente, Top Gun: Maverick).

Qualche settimana fa, abbiamo appreso che la pellicola realizzata in tandem dalla Sony e dai Marvel Studios tornerà nei cinema a settembre in versione estesa. Fra le scene inedite/estese che troveremo integrate nel montaggio del film segnaliamo:

Scena dell’interrogatorio estesa – 2:25

Un giorno di Peter alla Midtown High – 5:25

Montaggio nell’Undercroft – 1:35

L’ottimo avvocato di Happy – 1:35

Gli Spidey chiacchierano – 4:25

E invece di metà giugno la notizia che i film dell’universo di Spider-Man prodotti dalla Sony arriveranno anche su Disney Plus. Al momento sono già disponibili Spider-Man: un nuovo universo e Venom. L’uscita di questi lungometraggi sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino anche al di fuori degli USA rientra quindi in un’ottica di allargamento dell’accordo siglato dalla Casa di Topolino con la Sony per il lancio streaming dopo quello in esclusiva su Netflix (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora come ora, non sappiamo quando sarà disponibile su Disney Plus Spider-Man: No Way Home dopo il debutto in streaming previsto su Netflix per il 15 luglio. Chiaramente vi terremo aggiornati in merito.

Fonte Netflix Italia su Twitter