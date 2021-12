Spider-Man: No Way Home

è uscito nei cinema di tutto il mondo solo da tre giorni, eppure sta già scalando la classifica Top-250 di IMDb , arrivando oggi all’ottava posizione.

La Top-250 contiene i film più votati (e meglio votati) da quelli che vengono definiti “utenti abituali” del sito, che è il più letto database di cinema del mondo. Non si tratta quindi di una valutazione critica, semmai una valutazione popolare tra gli appassionati di cinema che utilizzano IMDb. L’algoritmo cerca quindi di non farsi influenzare troppo dai voti in massa dei fan (per questo considera gli “utenti abituali”), quindi la scalata così rapida di Spider-Man: No Way Home dovrebbe riflettere la grande quantità di utenti che hanno visto il film e che l’hanno effettivamente valutato positivamente.

L’ottava posizione era precedentemente detenuta da Pulp Fiction, che è sceso alla nona posizione. È assolutamente possibile che il cinecomic oscilli ancora di diverse posizioni mano a mano che i voti cresceranno: al momento la sua media è di 8,9/10.

Vi riportiamo l’attuale Top-10:

Le ali della libertà 9,2 Il padrino 9,1 Il padrino parte II 9,0 Il cavaliere oscuro 9,0 La parola ai giurati 8,9 Schindler’s List 8,9 Il signore degli anelli – Il ritorno del re 8,9 Spider-Man: No Way Home 8,9 Pulp Fiction 8,8 Il buono, il brutto, il cattivo 8,8

