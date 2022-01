domina la classifica italiana anche nel weekend dell’Epifania, un weekend che ha visto un forte calo negli incassi rispetto alle ultime settimane e, ovviamente, rispetto all’ultimo weekend dell’Epifania pre-pandemico. A gennaio 2020 vennero infatti incassati 13.7 milioni di euro (comunque c’era Tolo Tolo), mentre questo weekend ne sono stati incassati poco più di cinque, in calo del 21% rispetto a una settimana fa. Nessun film ha superato il milione di euro in quattro giorni.

Il cinecomic Sony/Marvel, distribuito in Italia da Warner Bros., raccoglie altri 922 mila euro, sfiorando a questo punto i 22 milioni di euro: Spider-Man: No Way Home supererà questo traguardo nella giornata di oggi. Al secondo e al terzo posto, testa a testa tra Belli ciao (757 mila euro in quattro giorni, 2.2 milioni complessivi) e Me contro te il film – persi nel tempo (720 mila euro in quattro giorni, 2.2 milioni complessivi). Matrix Resurrections, al quarto posto, incassa 585 mila euro e sale a 1.8 milioni complessivi.

L’unica nuova uscita in ampia distribuzione è stata The King’s Man – le origini, che si piazza al quinto posto e incassa 456 mila euro, che diventano 557 mila euro in cinque giorni. In top-ten, al nono posto, troviamo anche Un eroe di Asghar Farhadi, che incassa 157 mila euro: complessivamente dal 3 gennaio sono 214 mila gli euro incassati dal film.

INCASSI ITALIA 6-9/1/2022

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 922.743 / € 21.952.206 BELLI CIAO – € 757.806 / € 2.265.625 ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO – € 720.694 / € 2.247.702 MATRIX RESURRECTIONS – € 585.774 / € 1.850.867 THE KING’S MAN – LE ORIGINI – € 456.952 / € 557.899 HOUSE OF GUCCI – € 364.451 / € 4.668.353 SING 2 – SEMPRE PIÙ FORTE – € 239.931 / € 1.939.842 DIABOLIK – € 181.593 / € 2.550.418 UN EROE – € 157.807 / € 214.351 LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – LE ORIGINI – € 148.999 / € 456.074

Fonte: Cinetel