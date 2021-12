La corsa diè inarrestabile, e così il film si appresta a tagliare un nuovo traguardo negli Stati Uniti: nella giornata di oggi, infatti, il cinecomic diretto da Jon Watts raggiungerà il mezzo miliardo di dollari in incassi.

Lunedì infatti la pellicola ha raccolto 24.8 milioni di dollari, il quarto migliore incasso di sempre per il secondo lunedì di proiezione di un film (dopo i 32 milioni di Rogue One, i 31 milioni del Risveglio della forza e i 27 milioni de Gli ultimi Jedi), con un calo del 33% rispetto alla settimana scorsa e un totale di ben 495.1 milioni di dollari complessivi. È già il sedicesimo maggiore incasso di sempre negli Stati Uniti, battendo La minaccia fantasma (474 milioni), Frozen 2 (477 milioni), Alla ricerca di Dory (486 milioni). Ovviamente la classifica non tiene in considerazione l’inflazione, ça va sans dire. A questo punto sembra assai probabile un dato a fine corsa di 750 se non 800 milioni di dollari. In tutto il mondo è già sopra gli 1.05 miliardi di dollari, ma il dato non è aggiornato agli infrasettimanali.

Seconda posizione lunedì per Sing 2, con 7.6 milioni di dollari e un totale di 47.1 milioni di dollari. Segue Matrix Resurrections, con 1.7 milioni e un totale di 24.2 milioni di dollari. Quarta posizione per The King’s Man – le origini con 1.4 milioni e un totale di 11 milioni in sei giorni. Infine, American Underdog incassa 1.2 milioni di dollari e sale a 7.1 milioni complessivi.

Fonte: Deadline