Spider-Man: Across the Spider-Verse

Come noto, Daniel Kaluuya è uno dei nuovi ingressi di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il primo dei due sequel del fortunato film d’animazione vincitore del premio Oscar e prodotto da Phil Lord e Chris Miller Spider-Man: un nuovo universo, in arrivo il 1 giugno.

L’attore è stato chiamato a doppiare Spider-Punk, ovvero Hobbie Brown, un personaggio inglese originario di Camden, il noto quartiere di Londra. Il caso vuole che Kaluuya sia originario proprio dello stesso quartiere, perciò ha accolto con molto piacere l’ingaggio.

“Ero così gasato, mi sono voltato verso [Phil] Lord, [Chris] Miller, e Kemp [Powers] e ho detto: ‘Grazie per questa occasione, è così fico, caz*o’” ha raccontato a Empire. “Sono una voce nel Ragno-verso con un personaggio fantastico che parla proprio come me. […] Sono nato e cresciuto a Camden, che è molto legata al movimento punk, perciò credo che volessero approfittare gratuitamente del mio vissuto. Mi sono sentito molto rispettato“.

Miles Morales e Gwen Stacy tornano nel film diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

