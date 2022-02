Spider-Man: No Way Home

, conprima epoi, è l’attuale (e unico, in attesa di The Batman) dominatore del box office mondiale degli ultimi mesi di ripartenza del settore in questa fase di convivenza con la pandemia e il coronavirus.

Inevitabile quindi che durante i vari incontri promozionali per Uncharted, l’attore inglese finisca per parlare anche di Spider-Man: No Way Home data la popolarità del lungometraggio e considerato quanto è piaciuto alle persone.

In una recente apparizione al Late Night with Seth Myers, Tom Holland ha potuto raccontare un curioso retroscena sulla lavorazione del suo terzo Spider-Man. La star ha raccontato – senza specificare di chi si trattasse – che uno dei tre Uomini Ragno indossava un sedere finto nel costume. Tutto nasce nel momento in cui il presentatore chiede all’interprete di Peter Parker nell’MCU di ricordare la sua esperienza col film Marvel Studios / Sony e il relativo press tour per la pellicola:

Ti rivelerò una cosa senza fare nomi: uno di noi aveva un sedere finto nel costume. Puoi immaginare da solo chi. Ricordo di essere arrivato sul set e di aver pensato “Wow! Oh, no aspetta un attimo: no, non può essere vero”.

Chiaramente, data la giovane età di Tom Holland e i suoi trascorsi da ballerino, è facilmente ipotizzabile che stesse parlando di uno fra Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Fonte: via YouTube