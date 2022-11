Spirited: Octavia Spencer stava per spendere dei soldi falsi che aveva rubato dal set

Octavia Spencer è stata ospite di Jimmy Fallon per promuovere Spirited – Magia di Natale, la commedia musicale con Ryan Reynolds e Will Ferrell basata sull’immortale Canto di Natale di Charles Dickens che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Apple TV+ a partire dal prossimo 18 novembre.

In tale occasione l’attrice ha raccontato un aneddoto legato a… dei soldi falsi:

Non ho mai contanti in tasca. Ero così contenta, sono quel tipo di cliente a cui piace essere pronta, non mi piace arrivare alla cassa e perdere tempo a cercare i soldi o la carta. Quindi ho cercato prima per vedere se avevo 5 dollari e ho trovato una banconota da 100. Ero così fiera, mi sembrava di aver trovato un tesoro. È una fortuna che non abbia fatto tutto di fretta, perché ho guardato con attenzione la banconota e ho pensato: “Ben Franklin ha un aspetto così strano”.

Mi sono resa conto che era un oggetto di scena preso dal set di Spirited, e l’avevo quasi usata per pagare. Era un oggetto di scena, l’avevo visto sul pavimento e ho pensato: “Wow, è bellissima, sembra vera“. L’ho presa e mi sono detta, visto che non ho mai contati, che ne me sarei ricordata… ma abbiamo girato un anno fa.