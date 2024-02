Nei giorni scorsi, Nicolas Cage aveva ribadito il suo amore per Star Trek e il suo desiderio di prendere parte a un eventuale nuovo film della saga. Scopriamo ora che c’è chi lo accoglierebbe a braccia aperte: in un’intervista con ScreenRant, Terry Matalas, showrunner della stagione 3 di Picard, si è detto assolutamente aperto all’idea, avendo già in mente quale tipo di personaggio affidare all’attore.

Ecco le sue parole:

Non ne ho idea [della possibilità che Cage prenda parte al franchise], ma so che ucciderei per farlo. Qualsiasi cosa sarebbe grandiosa! Vorrei fare di lui un villain. Sarebbe straordinario. Star Trek è noto per i suoi cattivi davvero intriganti, ricchi e larger than life, e guardarlo recitare in modo esagerato su un’astronave sarebbe davvero spettacolare. [Ma] vuole stare su un ponte di comando. Potrebbe essere un ponte alieno. Potrebbe essere un’astronave, ma sì [potrebbe accadere].

Star Trek 4 è ancora in lavorazione, ma non si hanno novità dopo che la Paramount lo ha cancellato dai suoi programmi. Attualmente la saga, inaugurata nel 2009 da J.J Abrams, è ferma al terzo episodio, uscito nel 2016.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Nicolas Cage in Star Trek 4? Lasciate un commento!

