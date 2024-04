Qualche giorno fa abbiamo appreso che Steve Yockey, creatore della serie Max L’assistente di volo – The Flight Attendant (The Flight Attendant), è stato ingaggiato dalla Paramount per riscrivere la sceneggiatura di Star Trek 4.

Del progetto ha parlato Zoe Saldaña durante un’intervista per il podcast di The Playlist The Discourse, mostrandosi molto speranzosa:

Ho ancora speranza. Ho avuto una splendida esperienza ogni singola volta che abbiamo girato i tre film. So che stanno sempre cercando di riunirci tutti, ma so anche che la Paramount sta lavorando a una nuova rivisitazione di Star Trek, che è un franchise meraviglioso che merita di vivere per tanto tempo, a prescindere dal coinvolgimento di noi attori del remake. Non lo so, ma lo spero di certo.

