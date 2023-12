Nel 1996 esce nelle sale Primo Contatto, film della saga di Star Trek che ripropone i personaggi della serie Next Generation, tra cui Patrick Stewart (Picard). Alla regia troviamo Jonathan Frakes, che, nel recente volume The Fifty-Year Mission: The Next 25 Years di Mark A. Altman e Edward Gross (via ScreenRant), ha raccontato di aver ricevuto i complimenti per il film nientemeno che dal volto originale di Leonard McCoy, ovvero DeForest Kelley.

Ecco le sue parole:

Ricevetti una telefonata da DeForest Kelley, che avevo incontrato solo per un giorno o due una volta quando era sul set di Next Generation. L’avevo anche visto a una convention e avevo cenato con lui e la sua splendida moglie a casa di [Rick] Berman [produttore della saga]. Quindi l’ho incontrato probabilmente tre volte. Primo Contatto ha debuttato nelle sale un venerdì, ma il sabato, mentre ero a Great Barrington, mi ha chiamato per congratularsi del successo del film. E per dirmi quanto fosse contento che il franchise fosse in buone mani. È stata una sorpresa davvero premurosa, non necessaria e piacevole. De Kelley, tra tutti! Lo adoro. Era il mio preferito e probabilmente il migliore dell’intera famiglia di Star Trek come persona.

Recentemente, anche Stewart ha raccontato un’aneddoto su Primo Contatto, riguardante nel suo caso le riprese: in questo articolo le sue parole. Ricordiamo infine come Frakes, che nel film interpreta il comandante William Riker, è poi tornato dietro la macchina da presa per il successivo film della saga, L’insurrezione, arrivato nel 1998.

