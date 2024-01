Nel 1996 usciva nelle sale Primo Contatto, capitolo della saga di Star Trek che ripropone i personaggi della serie Next Generation. In un passaggio della storia, la regina Borg (Alice Krige), per convincere l’androide Data (Brent Spiner) a unirsi a loro, gli dona frammenti di pelle organica, e poco dopo i due si baciano. Una dinamica che ha fatto molto discutere i fan e che è stata commentata dal co-sceneggiatore del film, Brannon Braga.

Ecco le sue parole contenute nel volume The Fifty-Year Mission: The Next 25 Years (via ScreenRant):

Una volta inventata la Regina Borg, ci siamo resi conto che Data sarebbe stato sedotto in qualche modo da lei e sarebbe stato molto interessante. È l’esperienza più provocante e strana che [Data] abbia mai avuto, e si avvicina molto all’esistenza fisica grazie ai Borg. È effettivamente una storia d’amore. È una relazione malata e perversa, ma è perfetta perché rappresenta molte cose, tra cui la tentazione, la seduzione e il romanticismo, ma tutte piene della perversione dei Borg.

Anche Patrick Stewart ha raccontato un’aneddoto su Primo Contatto, riguardante nel suo caso le riprese: in questo articolo le sue parole.

Cosa ne pensate del romance tra Data e la Regina Borg in Star Trek: Primo Contatto? Lasciate un commento!

FONTE: ScreenRant

