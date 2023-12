A livello di vulgata, Harrison Ford non è un grande amante della saga di Star Wars, ma a quanto pare, stando a una recente dichiarazione fatta da Adam Driver, interprete di Kylo Ren (o Ben Solo se preferite), la star che ha vestito i panni di Han Solo ama il franchise molto più di quanto si pensi comunemente in giro.

Ospite del Rich Eisen Show per la promozione di Ferrari, il nuovo film di Michael Mann, Adam Driver ha ricordato il tempo trascorso con Harrison Ford sul set di Star Wars: il risveglio della Forza smentendo, appunto, l’opinione dei più secondo la quale la star non sia affezionata al franchise ideato da George Lucas. Nello specifico, l’attore racconta del giorno in cui hanno girato la morte di Han Solo per mano di suo figlio, Kylo Ren:

C’è così tanta iconografia di Star Wars in Harrison Ford che vuoi cercare di rimanere concentrato quando lavori con lui. Ma da quello che ricordo di Harrison in merito a quel giorno… era una cosa molto emotiva. Ricordo che eravamo su questa grande passerella dove stavamo girando, lui ed io stavamo parlando, e lui guardava in giro e diceva “Guarda cosa possiamo fare. Non è fantastico?”. Pensavo che il suo atteggiamento sarebbe stato cinico o stufo, ma è stato l’esatto opposto. Era molto emotivo e aperto… Era così eccitato proprio per quanto fosse fortunato a girare questo film vestendo ancora i panni di quel personaggio e per quanto sia fantastico fare cinema. Era molto sincero e non cinico, e alquanto entusiasta. I miei ricordi di quella giornata sono effettivamente molto piacevoli, a prescindere dallo stargli piantando una spada laser in corpo e tutto il resto.

Fonte: Rich Eisen Show su YouTube

