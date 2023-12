Durante la produzione di Star Wars: Gli ultimi Jedi, Mark Hamill rivelò di aver invitato a cena Adam Driver, ma senza successo, visto che l’interprete di Kylo Ren gli aveva dato buca.

Durante un’intervista al The Rich Eisen Show, Driver ha parlato dell’occasione mancata spiegando le sue ragioni:

La colpa è stata del programma di riprese, praticamente. Ci siamo incontrati e lui ha proposto di vederci per parlare dei nostri personaggi, io ero assolutamente disponibile. Poi se n’è dovuto andare, e i nostri programmi non si sono intrecciati. Adoro Mark, oddio, chi si sognerebbe di rifiutare una cena con Mark per parlare del tuo personaggio? Sarebbe da pazzi.