Andy Serkis è ormai da qualche anno un habitué della saga di Star Wars dato che ha avuto modo d’interpretare il Leader Supremo Snoke ne Gli Ultimi Jedi e Kino Loy nella serie Tv Andor, disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus (ECCO LA SCHEDA DELLA SERIE).

Alla Star Wars Celebration Europe che si è tenuta nel corso del lungo fine settimana di Pasqua, Andy Serkis era uno degli ospiti presenti. Durante una chiacchierata fatta con ScreenRant, l’attore, che lo ricordiamo si è anche cimentato più volte nella regia, si è detto pronto a dirigere una pellicola della saga.

Queste le sue parole:

Amerei farlo. Amerei farlo e lo dico in maniera davvero genuina. Quell’universo mi affascina incredibilmente. E penso di essere uno dei pochi attori ad aver avuto l’opportunità d’interpretare ben due personaggi appartenenti a quel mondo. Ma amerei davvero dirigere un film.

Come si mormorava già qualche settimana prima della Star Wars Celebration, durante il panel della Lucasfilm che ha inaugurato la manifestazione, la presidentessa della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha confermato l’arrivo di tre nuovi film. Trovate tutti i dettagli in questo nostro approfondimento realizzato in diretta dal panel in questione.

