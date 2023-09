Lucasfilm ha annunciato un nuovo romanzo di Star Wars che si svolge poco prima degli eventi di Episodio I – La minaccia fantasma, in uscita ad aprile 2024. Scritto da John Jackson Miller, The Living Force è incentrato sul Consiglio Jedi, raccontando dell’ultima missione che l’intero gruppo intraprende e che diventa rapidamente pericolosa. Coinvolgendo Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Yoda e altri, la storia esplorerà un periodo che non abbiamo mai visto prima nel canone. Il suo autore, a Gizmodo, ha raccontato cosa lo ha spinto a scriverlo e alcuni dettagli sulla trama. Ecco le sue parole:

Con alcuni Consiglieri che cercano di vedere il futuro, mentre altri si arrovellano sotto le richieste burocratiche di una Repubblica sempre più corrotta, Qui-Gon li sfida a uscire dalla Sala del Consiglio e a riscoprire i Jedi che erano un tempo. La loro risposta è una “gita” per tutti e 12 i Consiglieri, che ci permette di vivere le prime avventure approfondite con molti di loro e di dare uno sguardo a un lato della galassia che non può essere visto dal loro Tempio su Coruscant. Impariamo anche cosa significa vivere nell’era immediatamente precedente ai prequel, sia che siate civili, membri del nascente esercito della Repubblica o della malavita.

Molte delle mie opere su Star Wars hanno esplorato cosa significhi essere uno Jedi solitario, tagliato fuori dall’Ordine Jedi. In quei libri l’organizzazione è stata oggetto di critiche e mi sono trovato a simpatizzare con Qui-Gon Jinn, che sentiva di aver perso i contatti. Così, quando l’editore di [Random House Worlds] Tom Hoeler mi ha invitato a sviluppare una storia per il Consiglio Jedi nell’anno precedente agli eventi de La minaccia fantasma, sapevo esattamente cosa volevo fare.

Ecco dunque la sinossi completa del romanzo:

I Jedi hanno sempre viaggiato tra le stelle, difendendo la pace e la giustizia in tutta la galassia. Ma la galassia sta cambiando e con essa l’Ordine Jedi. Sempre più spesso, l’Ordine si ritrova concentrato sul futuro della Repubblica, appartato su Coruscant, dove i dodici membri del Consiglio Jedi soppesano la crisi su scala galattica. Mentre l’ennesimo avamposto Jedi dell’epoca d’oro della Repubblica sta per essere smantellato sul pianeta Kwenn, Qui-Gon Jinn sfida il Consiglio sul crescente isolamento dell’Ordine. Mace Windu suggerisce una risposta coraggiosa: tutti i dodici Maestri Jedi si imbarcheranno in una missione di buona volontà per aiutare il pianeta e ricordare alla gente della galassia che i Jedi rimangono forti e presenti come lo sono stati nel corso dei secoli.

Ma l’arrivo della leadership Jedi non è visto da tutti come un motivo di festa. Le fazioni di pirati in guerra hanno infestato il settore nell’assenza crescente degli Jedi. Per mantenere il loro dominio, i pirati si uniscono con l’intento di assassinare il Consiglio. E sono disposti a distruggere innumerevoli vite innocenti per assicurarsi il potere. Tagliati fuori da Coruscant, i Maestri Jedi devono fare i conti con una verità sgradita: che se nessuno pensa al futuro più del Consiglio Jedi, nessuno ha più bisogno del loro aiuto più di quelli che vivono nel presente.