La Forza scorre ancora potente nella saga di Star Wars perché, nonostante i recenti alti e bassi, risulta ancora essere il franchise preferito in un sondaggio condotto in USA e Regno Unito fra gli amanti del mondo dell’intrattenimento e dei videogame.

La ricerca è stata effettuata da Fandom, realtà fondata nel 2004 da Jimmy Wales, il papà di Wikipedia, e Angela Beesley Starling. Fandom gestisce un enorme database di dati sulle preferenze dei consumatori in ambiti quali cinema, televisione, videogiochi e in altre aree della cultura pop. Le informazioni provenienti da questa vasta comunità di fan appassionati vengono utilizzate per il FanDNA, la piattaforma proprietaria di dati di Fandom. Recentemente, l’azienda ha acquisito ScreenJunkies, Curse Media e Fanatical, aumentando la sua presenza nei settori citati qua sopra nonché in quello del commercio elettronico. Qualche mese fa ha aggiunto altri 46 milioni di utenti attivi mensili alla sua base – già superiore ai 300 milioni – acquisendo GameSpot, Metacritic, TV Guide, GameFAQs, Giant Bomb, Cord Cutters News e Comic Vine da Red Ventures.

Nello specifico di questo sondaggio in cui, a trionfare, è stato Star Wars, è stato impiegato un campione di 5000 persone.

Ecco la classifica finale:

Star Wars: 100 Marvel: 87 One Piece: 72 Elder Scrolls: 71 Harry Potter: 69 Barbie: 66 Yellowstone: 64 The Last of Us: 63 Fallout: 62 Disney: 62 Elden Ring: 60 John Wick: 59 Grand Theft Auto: 56 Final Fantasy: 54 Naruto: 53 Zelda: 53 DC: 52 League of Legends: 52 Star Trek: 52 Shadow & Bone: 51 Pokémon: 51 SpongeBob SquarePants: 50 Resident Evil: 50 The Witcher: 48 The Walking Dead: 48

Per Fandom, il Franchise Factor Score è “un calcolo ponderato” basato su cinque criteri effettuato secondo i dati proprietari dell’azienda. Questi criteri sono: il world-building (popolare un universo immaginario con “personaggi affascinanti, ambientazioni e leggende per creare connessioni profonde con il pubblico”); le valutazioni (sia da parte dei critici che dei fan); coinvolgimento dei fan; rilevanza culturale e coerenza (fornire regolarmente contenuti nuovi o migliorati).

Cosa ne pensate? Siete d’accordo con questa classifica? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nei commenti!

