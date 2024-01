In Star Wars L’Ascesa di Skywalker si faceva un velato cenno al fatto che il Lando di Billy Dee Williams potesse avere una figlia perduta (Jannah interpretata da Naomi Ackie), rapita come Finn da bambina dal Primo Ordine.

Ospite al podcast Dagobah Dispatch Williams ha commentato la questione che suscitò ai tempi un po’ di chiacchiericcio:

Stavano cercando di decidere se avrei dovuto avere una figlia. Non so se abbiano deciso di dare seguito a quell’idea, non ho sentito alcun feedback o altro su dove o quale direzione vogliano prendere eventualmente.