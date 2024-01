In una recente intervista con Variety, Daisy Ridley ha nuovamente parlato del suo prossimo progetto nell’universo di Star Wars, ossia il nuovo film che vedrà il ritorno di Rey Skywalker.

L’attrice, quando le è stato chiesto, ha parlato della storia e di come il primo film con una regista donna in cabina possa avere un impatto sul franchise:

La riposta breve è che non ne ho idea! Sono entusiasta di mettermi al lavoro, ma non perché Sharmeen (Obaid-Chinoy) è una donna. Il motivo è che ho visto i suoi lavori, i suoi documentari sono straordinari. La sua idea per la storia è epica, cazz*o. Senza fare spoiler, posso dire che mi ha fatto una sorta di riepilogo di quello che sarà raccontato e se non ne fosse valsa la pena non avrei accettato. Ma l’ho fatto, ne vale assolutamente la pena!.

Ridley ha poi accennato ai possibili ritorni dei suoi colleghi in Star Wars, da Adam Driver a Oscar Isaac a John Boyega:

Non so come sarà fare un film senza di loro perché… non so chi o cosa ci sarà nel film. Da quando è iniziato tutto, molte cose mi sono successe. Sono cresciuta molto. Quando ho iniziato avevo circa 20 anni, ero la più giovane sul set. Mi ci sono voluti i primi due film della nuova trilogia per sentirmi veramente degna di essere lì. Ora ho 30 anni, tutto quanto mi sembra diverso oramai. Ho avuto l’opportunità di lavorare con altri eccezionali registi e spero quindi di essere migliorata come attrice.