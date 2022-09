Star Wars: l’originale blaster di Han Solo venduto all’asta per oltre un milione di dollari

L’iconico Blaster di Han Solo utilizzato da Harrison Ford in Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza è stato recentemente venduto all’asta a una cifra davvero notevole.

La scorsa settimana attraverso la Rock Island Auction Company è stata venduta all’asta l’iconica pistola (denominata “DL-44 Heavy Blaster Pistol”) utilizzata da Ford nel primo film della saga, una delle tre copie utilizzate per il lungometraggio.

Il costo stimato si aggirava tra i $300.000 e i $500.000, tuttavia il blaster è stato alla fine battuto all’asta a $1.057.500.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale di Una nuova speranza:

In un lontano Impero Galattico è in atto una rivolta contro i suoi dispotici capi, tra i quali il più cattivo è Dart Fener. Prima di cadere nelle sue mani, la principessa Leila Organa, rappresentante dei ribelli, riesce ad affidare a due robot i piani della “Morte Nera” – la potentissima base spaziale di Dart Fener, capace di disintegrare un intero pianeta – e un appello al vecchio generale Obi Wan Kenobi, che abita sul pianeta Tatooine, perché accorra in aiuto dei rivoltosi. Il messaggio viene raccolto dal giovane Luke Skywalker che, rintracciato Obi Wan Kenobi, parte con lui in soccorso della principessa a bordo di un’astronave guidata dal mercenario Jan Solo e dal suo scimmiesco secondo Ciubecca. Liberata Leila, Luke raggiunge la base segreta degli insorti che, grazie ai piani trafugati dalla ragazza, possono ora sferrare l’attacco decisivo contro la “Morte Nera”. Il merito della sua distruzione sarà proprio di Luke, ma Dart Fener, benché sconfitto, riuscirà a sottrarsi alla sorte della sua Base.