La casa d’aste Goldin Auctions sta organizzando una particolare asta che farà venire l’acquolina in bocca a moltissimi fan dell’universo di Star Wars.

All’asta sarà infatti presente una VHS ancora sigillata di Star Wars: Una nuova speranza (semplicemente intitolato “Star Wars” inizialmente) del 1984 a 60.000 dollari.

Nella stessa asta sarà presente anche un set di tre videocassette dei film della saga rilasciato per il 10° anniversario.

Qua sotto potete vedere le immagini delle videocassette in questione:

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale di Una nuova speranza:

In un lontano Impero Galattico è in atto una rivolta contro i suoi dispotici capi, tra i quali il più cattivo è Dart Fener. Prima di cadere nelle sue mani, la principessa Leila Organa, rappresentante dei ribelli, riesce ad affidare a due robot i piani della “Morte Nera” – la potentissima base spaziale di Dart Fener, capace di disintegrare un intero pianeta – e un appello al vecchio generale Obi Wan Kenobi, che abita sul pianeta Tatooine, perché accorra in aiuto dei rivoltosi. Il messaggio viene raccolto dal giovane Luke Skywalker che, rintracciato Obi Wan Kenobi, parte con lui in soccorso della principessa a bordo di un’astronave guidata dal mercenario Jan Solo e dal suo scimmiesco secondo Ciubecca. Liberata Leila, Luke raggiunge la base segreta degli insorti che, grazie ai piani trafugati dalla ragazza, possono ora sferrare l’attacco decisivo contro la “Morte Nera”. Il merito della sua distruzione sarà proprio di Luke, ma Dart Fener, benché sconfitto, riuscirà a sottrarsi alla sorte della sua Base.