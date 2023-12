Nel corso di un’intervista con Entertainment Tonight per la promozione di Rebel Moon, Charlie Hunnam ha confermato di aver fatto un provino per interpretare Anakin Skywalker in Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni.

“Lo avevo dimenticato, ma sì, confermo” ha ammesso l’attore. “Anni e anni fa ho incontrato George Lucas. Ero arrivato al punto da incontrarlo, cosa che non succede con molti attori. Credo stessero considerando due o tre attori, ma non ricordo molto. Ricordo che ero molto nervoso, ero un po’ in imbarazzo e me ne sono uscito pensando: ‘Ok, non mi daranno il ruolo’ e avevo ragione“.

Alla fine, come noto, il ruolo è andato a Hayden Christensen.

