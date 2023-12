Hayden Christensen ha parlato di come è stato tornare nei panni di Anakin Skywalker senza George Lucas sul set.

Ospite del podcast di The Dagobah Dispatch, Christensen ha svelato che all’inizio stare sul set senza George Lucas sembrava quasi un tradimento:

All’inizio mi sentivo come se lo stessi tradendo un po’. Ma no, è un momento diverso per Star Wars adesso, e penso che sia davvero emozionante che ora abbiamo questo periodo in cui ci sono altri narratori che arrivano e danno il loro punto di vista sull’universo. Ma ovviamente tutto risale al Creatore, e George Lucas è in primo piano nella mente di tutti quando prendiamo una decisione, vogliamo fare cose di cui sarebbe sicuramente felice.