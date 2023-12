Hayden Christensen non ha intenzione di chiudere la porta all’universo di Star Wars, ed è desideroso di tornare a recitare.

Ospite del podcast di The Dagobah Dispatch, Christensen ha svelato che desidera ancora interpretare Anakin:

Mi piacerebbe fare di più, mi piacerebbe continuare con Star Wars. Vedremo. Non so cosa riserva il futuro, se si presenta un’opportunità del genere, sarò lì con un grande sorriso sul viso. Se così non fosse, mi sento davvero grato di essere riuscito a tornare e fare il lavoro che ho fatto, sia in Obi-Wan che in Ahsoka.