Durante Ahsoka, il personaggio compie un viaggio molto simile all’evoluzione di Gandalf ne Il Signore degli Anelli, e lo showrunner Dave Filoni è sceso nei dettagli.

In un’intervista al podcast Dagobah Dispatch, a Filoni è stato appunto chiesto di Ahsoka la Bianca:

Filoni ha continuato spiegando come desiderava applicare la storia di Gandalf ad Ahsoka. Ha quindi legato questa trasformazione alla più grande lotta di Ahsoka, ovvero il destino di Anakin Skywalker:

Volevo davvero che Ahsoka fosse una vagabonda, una ronin… e la sua lotta è in realtà quella di chi è davvero destinata ad essere grande… Il suo intero mondo è crollato… Non solo l’Ordine Jedi è andato in pezzi, ma il suo mentore è diventato una delle persone più malvagie della galassia… E non ho mai mostrato come si comportava con questi fatti. Quindi, capire che avrebbe avuto questi ripensamenti su se stessa o esitazioni sul fatto che avrebbe dovuto essere un mentore, è un po’ come Gandalf; non è completamente impegnata nel suo compito. Pensa di esserlo, ma non lo è. E quindi volevo un personaggio che potesse avere quella trasformazione, in cui accetta pienamente, non solo quello che era, ma quale sarà il suo percorso.