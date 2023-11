Dave Filoni ha tranquillizzato i fan di Murley il Loth Gatto visto in Ahsoka, dichiarando che è ancora vivo.

Filoni ospite del podcast Dagobah Dispatch, ha parlato di Murley:

Mi è venuto in mente, non mi occupo di social media o cose del genere, non leggo molte cose, ma mi è venuto in mente che le persone erano preoccupate che il gatto fosse rimasto solo. E io sono il proprietario di un animale domestico, ovviamente so cosa succede al gatto. Ma è stato sorprendente che tra tutte le cose di cui preoccuparsi nella galassia, i fan sono preoccupati per il Loth Gatto! Ma è assolutamente giusto, e quindi, mi sono seduto lì e ho pensato, il gatto, ovviamente, ci sono un paio di cose in corso, penso.

Filoni ha offerto due diverse possibilità su come Murley sia in grado di entrare e uscire dalla torre di Sabine su Lothal, sottolineando l’intelligenza del gatto:

Innanzitutto penso che Sabine lascerebbe la porta socchiusa. In secondo luogo, penso che Murley sia abbastanza intelligente da riuscire a muoversi attraverso i condotti di ventilazione su e giù per la torre. Penso che non abbia bisogno di usare l’ascensore, anche se non metterei in dubbio il fatto che lo sappia usare. Ma penso che possa muoversi su e giù con l’ascensore nelle condutture per arrivare al piano terra, e poi forse ci sono altri loth-gatti in giro, non è l’unico.