Anche se non si hanno notizie certe sul fronte del film di Star Wars che avrà come protagonista Daisy Ridley – che tornerà ad impugnare la spada laser come Rey Skywalker – l’attrice ha di recente raccontato ad AlloCinè della sua prima esperienza come volto protagonista della nuova trilogia, in particolare della prima lettura del copione.

L’attrice ha dichiarato di essersi sentita veramente molto nervosa all’epoca, sia durante la lettura del copione sia pensando all’importante ruolo che avrebbe dovuto ricoprire, senza contare l’elevato stato di segretezza che circondava il progetto, ammettendo quanto questo abbia influito sulla sua performance:

Dopo la prima lettura del copione, io e John (Boyega) siamo andati con J.J. Abrams a provare la nostra scena, perché la lettura, secondo J.J. “non era andata bene”. Quindi siamo andati subito a provare, perché eravamo talmente tesi e con i nervi a fior di pelle! Per il resto invece… ero solo felice di poter essere lì, seduta tra Harrison Ford e Carrie Fisher!.

Ha poi aggiunto:

Ho adorato girare tutti e tre i film della trilogia e non vedo l’ora di tornare sul set e farlo di nuovo!”

Daisy Ridley tornerà a interpretare Rey nello Star Wars di Sharmeen Obaid-Chinoy, che sarà ambientato 15 anni dopo la fine di L’ascesa di Skywalker e vedrà Rey impegnata a ricostruire un nuovo Ordine Jedi.

