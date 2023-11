È con un lungo editoriale su Vanity Fair che la Lucasfilm lascia trapelare i propri piani per il futuro, con quello che sembra essere un cambiamento radicale dopo l’uscita della serie tv Ahsoka.

Innanzitutto, una promozione molto importante per Dave Filoni, autore della serie animata di Clone Wars che negli anni è diventato il vero erede artistico di George Lucas, come spiega lui stesso:

Ora sono ciò che viene definito il Direttore creativo della Lucasfilm. In passato, molti dei progetti in cui venivo coinvolto erano già in sviluppo da tempo, e il mio intervento era limitato. Con questo nuovo ruolo, mi occupo sostanzialmente di tutto quello che viene realizzato. Quando pianifichiamo il futuro di ciò che stiamo facendo, vengo coinvolto sin dalla sua concezione iniziale.

Adesso, invece, Filoni lavora a stretto contatto con la presidente Kathleen Kennedy e la Head of development Carrie Beck, sviluppando la prossima generazione di film e serie tv. Il ruolo della Kennedy rimane quello di gestione della compagnia, quello di Beck riguarda il coinvolgimento di nuove leve, mentre quello di Filoni riguarda lo sviluppo narrativo e non imporsi sugli altri creativi che lavorano ai progetti:

Non è che io dica alla gente ciò che deve fare. Ma sento di aiutarli a raccontare la storia migliore che vogliono raccontare. Offro aiuto attraverso la galassia, come se facessi parte di un consiglio Jedi, o quasi.

Insomma, un ruolo quasi da mentore per i registi e gli sceneggiatori che si occuperanno di film e serie tv. Nel frattempo, continua a lavorare al film che dirigerà e che unirà le trame delle serie tv uscite finora, tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza, oltre a pensare a una seconda stagione di Ahsoka:

Per poter aiutare i filmmaker, era importante per me sperimentare questa cosa in prima persona. Posso anche offrire una prospettiva sulle sfide che rappresenteranno il raccontare queste storie. Mi sento in grado di dare consigli ben oltre il semplice dire “i Jedi fanno questo, i Sith fanno quello”…