In una lunga intervista pubblicata sull’Hollywood Reporter con Donald Glover e Maya Erskine, protagonisti della nuova serie Mr & Mrs. Smith, è stato toccato anche l’argomento del film di Star Wars su Lando Calrissian scritto proprio da Glover assieme al fratello Stephen. Il progetto era inizialmente una serie tv affidata a Justin Simien.

Glover spiega di non aver preso la decisione di lavorare al film alla leggera:

No. Maya e io parliamo del dire “no” molto spesso: è l’unico potere che hai in questa industria. Ma ho detto sì, perché adoro i personaggi e i miei figli amano Star Wars.

L’attore ha spiegato nell’intervista di avere un grande controllo della situazione:

A questo punto so che quando qualcosa sarà bello, lo sarà perché ti sei battuto contro l’industria per lasciare la tua impronta su un franchise di queste dimensioni. E non è che io odi l’industria, ma a volte ci penso… “Odio l’industria?” [ride] Sento di avere abbastanza controllo. Sembrerò un maniaco del controllo, ma il controllo permette visione di essere unica e particolare. E se una visione è unica e particolare, il pubblico ne vuole ancora. Meno è unica e particolare, meno le persone vorranno vederne ancora perché sentiranno di poter fare anche loro un film così. Viviamo in un’epoca in cui chiunque può fare qualsiasi cosa. Se andate su TikTok, troverete letteralmente qualsiasi cosa. Documentari, marionette, stop-motion. Perché dovreste vedere qualcosa che potreste aver fatto anche voi?

Il Lando Calrissian interpretato da Donald Glover aveva fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2018, in Solo: A Star Wars Story, film che ha incassato quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel 2020 è stata annunciata la serie tv, che però non è mai entrata in produzione.

