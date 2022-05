Durante la promozione diè tornato a parlare della sua esperienza sul set della trilogia prequel di Guerre stellari raccontando un aneddoto dal set di

A causa delle nuove cineprese digitali impiegate sul set, infatti, tutto il cast fu costretto a ridoppiare interamente le proprie battute:

Era tecnologia all’avanguardia, ma avevano dei grossi cavi che uscivano dal retro delle cineprese che non permettevano di cambiare gli obiettivi. O meglio, potevano, ma ci avrebbero impiegato mezz’ora, quindi tutto veniva girato con lenti zoom. I cavi conducevano a questa grossa tenda in un angolo del set che faceva rumore. Era così fastidioso. Poi in post-produzione si sono resi conto che il rumore era della stessa frequenza della voce umana, perciò abbiamo dovuto ridoppiare ogni singola battuta di Episodio II. Non è stato utilizzato niente dei dialoghi originali e tutto a causa delle nuove cineprese. Rispetto a come si lavora oggi era un mondo completamente opposto.