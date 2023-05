Star Wars: Galactic Starcruiser, il costoso hotel immersivo a tema Guerre Stellari aperto a marzo dello scorso anno a Disney World Resort in Florida, si appresta a chiudere i battenti il prossimo settembre, dopo poco più di un anno di apertura.

La struttura offre – e fra qualche mese toccherà cambiare al passato i tempi dei verbi impiegati – un’esperienza interattiva di 48 ore in sorta una di “crociera galattica” di due notti sull’astronave Halcyon. Un soggiorno, quello dello Star Wars: Galactic Starcruiser, che ha anche un costo non indifferente – i pacchetti famiglia arrivano a quasi 6000 dollari – ma che ha comunque ottenuto alcune delle votazioni più alte da parte dei suoi fruitori in termini di soddisfazione per l’esperienza premium vissuta all’interno di un parco della Casa di Topolino. Un’esperienza che però è al di fuori dalla portata del fan medio di Star Wars, malgrado la propensione a spendere i propri soldi per tutto ciò che è collegato al franchise.

La Disney ha diramato il seguente comunicato ufficiale sulla chiusura di Star Wars: Galactic Starcruiser:

Star Wars: Galactic Starcruiser è uno ei nostri progetti più creativi di sempre, è stato lodato dai nostri ospiti ed è stata riconosciuta come un’esperienza che ha settato un nuovo standard in materia d’innovazione e intrattenimento immersivo. Questa esperienza premium, boutique ci ha dato la possibilità di sperimentare nuove cose in scala ridotta di cento stanze e, mentre ci prepariamo per l’ultimo viaggio, faremo tesoro di quello che abbiamo imparato per creare esperienaze future capaci di raggiungere più fan e ospiti.

FONTE: CNBC

Classifiche consigliate