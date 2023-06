Dopo averlo interpretato in Star Wars: L’attacco dei Cloni e La vendetta dei Sith, Hayden Christensen ha ripreso il ruolo di Darth Vader nella serie Obi-Wan Kenobi, arrivata su Disney+ lo scorso anno. In una recente intervista con Variety, l’attore ha rivelato come, durante le audizioni, non credeva avrebbe ottenuto la parte che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Ecco le sue parole:

Amavo Star Wars e quando è arrivato [il momento del] provino, è stato emozionante, ma mi sembrava impossibile [ottenere il ruolo]. Ricordo di aver incontrato George Lucas per la prima volta ed è stato elettrizzante. E poi il provino con Natalie Portman. È stato un processo molto lungo, ma per tutto il tempo non ho mai pensato che sarebbe andata per il verso giusto, quindi me la sono goduta. Poi, quando ho ricevuto la telefonata per interpretare la parte, è stata una cosa che mi ha cambiato la vita. Avevo iniziato da giovane. Ho sviluppato la mia passione studiando teatro alle elementari. Poi ho frequentato una scuola superiore di arti sceniche e mi sono concentrato sugli studi dell’arte drammatica.

FONTE: Variety

