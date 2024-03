Hayden Christensen, l’interprete di Anakin Skywalker nella saga di Star Wars, racconta di quando aveva perso la speranza di ottenere l’ambito ingaggio nell’Episodio 2 “per colpa” di Leonardo DiCaprio.

Hayden Christensen, che all’epoca delle audizioni per Star Wars aveva solo 18 anni, rivela a Empire che la possibilità d’interpretare Anakin Skywalker gli sembrava qualcosa di:

Troppo grande. Ricordo di aver detto al mio agente “Forse c’è un altro ruolo per cui stanno cercando qualcuno e per cui potresti farmi fare un provino?”. Perché Anakin mi sembrava irraggiungibile.

A peggiorare la situazione delle sue aspettative ci si mise anche il fatto che, stando ai rumor che circolavano fra gli addetti ai lavori, George Lucas era interessato ad affidare la parte a Leonardo DiCaprio, già decisamente più noto visto che aveva preso parte a una pellicola “mediamente di successo” come Titanic, rispetto all’allora sconosciuto Hayden Christensen.

Quella voce non faceva altro che confermare il mio pensiero che il ruolo sarebbe andato a un altro attore. Durante tutto il processo di audizioni mi ero detto, fin dal primo giorno, che non avrei ottenuto il ruolo. Semplicemente, non mi pareva una possibilità concreta. E penso che, paradossalmente, questo mi abbia probabilmente aiutato molto, perché mi ha liberato in molti modi. E così è stata davvero una sorpresa per me quando ho ottenuto la parte di Anakin.