In un’intervista per Empire dedicata al protagonista del lato oscuro della Forza, Hayden Christensen (Anakin Skywalker / Darth Vader) ha raccontato del suggerimento dato a George Lucas per far sì che il suo personaggio fosse – anche a livello visivo – malvagio.

L’attore ha fatto riferimento al momento in cui ad Anakin cambia il colore degli occhi dopo l’uccisione di Mace Windu, assumendo lo sguardo “da Sith”, e ha affermato che inizialmente il regista era contrario al cambiamento:

Quella scena è il punto di non ritorno per Anakin, il momento in cui cade e cede al lato oscuro. Quando l’abbiamo girata, George ci ha spiegato quanto Anakin fosse in quel momento in conflitto ma ancora non corrotto del tutto, stava ancora cercando di fare la cosa giusta.

È una scena di transizione che getta le basi per tutto quello che accadrà dopo. Nelle settimane che precedevano le riprese stavo cercando un modo per rappresentare visivamente il suo cambiamento e la sua consacrazione a Darth Vader. Ci voleva qualcosa di fisico e tangibile per sancire il patto, è così che io e George abbiamo iniziato a discutere degli occhi da Sith.

George inizialmente era contrario quando gliene ho parlato. Adoravo l’estetica degli occhi da Sith e pensavo potesse avere davvero senso: Darth Maul e Sidious li avevano dopotutto. George ha replicato dicendo che però il Conte Dooku non li aveva, così pensavo che la conversazione fosse chiusa.

Qualche giorno dopo invece è venuto da me dicendomi di averci pensato e che ora l’idea non gli sembrava più così malvagia – ma non per quella scena. La discesa di Anakin nel lato oscuro non era questione di bene o male e visioni ideologiche; era qualcosa che aveva a che fare anche con le circostanze e il tempismo.