Come noto, James Mangold si occuperà per la Lucasfilm di una pellicola di Star Wars ambientata millenni prima della trilogia classica, esplorando l’alba dell’Ordine Jedi.

Durante una chiacchierata con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused, Mangold ha spiegato perché non intende utilizzare termini come “Jedi” e “Forza” nella sua sceneggiatura.

“Non voglio dare alcun tipo di garanzia in un senso o nell’altro, ma sarà ambientato prima degli Jedi, perciò potreste incontrare qualcosa che poi diventerà l’ordine Jedi” ha spiegato il regista. “Nonostante alcuni facciano i film in modo diverso, a me non piace che la gente si dia un nome prima di capire la propria identità. Non inventi il nome della tua organizzazione dicendo: ‘Mettiamoci questo logo sul petto‘“‘. Il nome è qualcosa che tende ad arrivare dopo“.

I prossimi film di Star Wars hanno per il momento una data d’uscita fissata al 22 maggio 2026, al 18 dicembre 2026 e al 17 dicembre 2027.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Classifiche consigliate