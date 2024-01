Jodie Foster è stata ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon questo mercoledì e, oltre a parlare del su ruolo nella nuova stagione di True Detective, all’attrice premio Oscar è stato chiesto di confermare le voci che la vedevano come una delle candidate per interpretare una giovane principessa Leia in Star Wars, prima che Carrie Fisher fosse scelta:

Sì, è vero. Si pensava ad una Principessa Leia più giovane, ma c’era un problema con la mia agenda e il programma di riprese. Ero già sotto contratto per un film Disney all’epoca e non potevo certo rinunciarci.

Jodie Foster aveva circa 14 anni quando le fu proposto il ruolo di Leia Organa, ne avrebbe avuti 15 all’uscita del primo film di Star Wars; quando la scelta cadde poi su Carrie Fisher, che aveva 19 anni, va da sé che la scrittura di quello che era il ruolo del personaggio subì dei cambiamenti notevoli:

Hanno fatto un lavoro straordinario con lei. Non so come me la sarei cavata io a dire il vero. Magari avrei avuto anche un’acconciatura diversa… tipo un’ananas!

LEGGI – Jodie Foster ha confermato le voci che la vedevano come una delle candidate per interpretare una giovane principessa Leia in Star Wars

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate