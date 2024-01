Da quando la Disney ha acquistato la Lucasfilm e avviato l’operazione di rilancio della saga di Star Wars, il fandom si è abituato a dei saliscendi emotivi non indifferenti, fra film annunciati poi cancellati, lungometraggi scomparsi dai radar e poi riapparsi sotto forma di serie Tv e divorzi eccellenti fra la casa di produzione e alcuni celebri filmmaker che, negli anni scorsi, erano stati ingaggiati per questo o quel progetto.

Probabilmente ricorderete che, nel corso del panel inaugurale della Star Wars Celebration tenutasi a Londra nel 2023, la Lucasfilm ha annunciato in pompa magna l’arrivo di tre nuovi lungometraggi della saga diretti James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy (documentarista e attivista, e regista di Ms. Marvel). Rispettivamente: uno sull’origine degli Jedi, uno come evento crossover del “mandoverse” e uno ambientato dopo la nuova Trilogia che racconterà la rinascita dell’Ordine Jedi grazie a Rey, il personaggio di Daisy Ridley.

In puro stile Lucasfilm, e con la complicità dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori, non sono più arrivati aggiornamenti sostanziali sulle suddette pellicole nei mesi successivi alla Celebration londinese. Anzi, al posto che circostanziare meglio le eventuali strategie di release – per cui inevitabilmente dovremo forse attendere la Star Wars Celebration del 2025 che si terrà in Giappone – è stato confermato l’arrivo di un ulteriore film dedicato a Mando e Grogu (ECCO I DETTAGLI) che, per la regia di Jon Favreau, entrerà in fase di produzione attiva nel corso dell’anno.

Inevitabilmente, considerato che The Mandalorian & Grogu verrà girato nei prossimi mesi, è ipotizzabile che potrebbe uscire proprio il prossimo anno. Quando, in teoria, dovrebbe esordire anche lo Star Wars di Sharmeen Obaid-Chinoy con Daisy Ridley. Di cui, però, non è stato dato alcun update sull’avvio delle riprese.

I campanelli d’allarme sono tornati a suonare e c’è già chi ha ipotizzato che il progetto sia stato messo in pausa e rimandato specie dopo che Steven Knight avrebbe deciso di mettere da parte la sceneggiatura di Star Wars per dedicarsi a qualcosa che, evidentemente, reputa più urgente: il film di Peaky Blinders. Uno cambio di attenzioni causato da divergenze creative fra l’autore e la Lucasfilm.

io9 è andato direttamente alla fonte e avrebbe appreso da un portavoce della compagnia che tali indiscrezioni sarebbero del tutto inaccurate, che Steven Knight sta regolarmente lavorando allo script ed è parte integrante del processo creativo dello Star Wars con Daisy Ridley. la compagnia sarebbe anzi in attesa dell’ultima stesura dello script che dovrebbe essere consegnata a breve.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: io9

Classifiche consigliate