Star Wars: Jon Favreau sul possibile futuro cinematografico di Baby Yoda

Il franchise di Star Wars sta per tornare su Disney Plus con la terza stagione di The Mandalorian che debutterà in streaming sulla piattaforma della Casa di Topolino il prossimo primo marzo.

Parlando con Variety, il creatore della serie Jon Favreau ha potuto commentare anche in merito al possibile futuro cinematografico di Grogu AKA Baby Yoda in un qualche film di Star Wars.

Queste le sue parole:

Quando lavori con un set di personaggi e storie con cui le persone stabiliscono una connessione, c’è sempre la possibilità d’incrociarli in ambiti mediali differenti. I Marvel Studios lo fanno alquanto bene. È tutta una faccenda collegata al dove dovremmo passare il nostro tempo e al quale sia l’effettiva fame del pubblico. Con tutte le storie che stiamo raccontando, mantenere sulla giusta strada quello che stiamo facendo è già un lavoro a temo pieno. La televisione ha ritmi e schedule di lavoro differenti dai film.

A seguire trovate la sinossi di The Mandalorian 3:

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.

Trovate tutte le informazioni su The Mandalorian, la serie Tv di Star Wars, nella nostra scheda.

FONTE: Variety