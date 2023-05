Da quando Star Wars – l’ascesa di Skywalker è arrivato nei cinema a dicembre del 2019 scontentando un po’ tutti, abbiamo riportato spesso e volentieri le dichiarazioni dei vari dirigenti della Disney e della Lucasfilm su come le pellicole della saga ideata da George Lucas debbano cominciare a seguire un iter di arrivo nei cinema ben differente da quello dei progetti Marvel Studios. I film di Star Wars devono essere come un vero e proprio evento che, per essere percepito come tale, necessità di non arrivare nelle sale con frequenza troppo ravvicinata.

Alla Star Wars Celebration, Kathleen Kennedy ha spiegato che, attualmente, la compagnia sta lavorando a tre, nuovi film del franchise senza specificare quale, di questi tre, sarà quello il cui debutto in sala è previsto per il dicembre del 2025.

Qualche ora fa, Empire Magazine ha pubblicato il resoconto della chiacchierata fatta con Kathleen Kennedy a margine della Star Wars Celebration svoltasi a Londra qualche settimana fa. Un’intervista durante la quale la dirigente ha ribadito il bisogno di far sì che le pellicole di Guerre Stellari tornino a essere viste come un evento imperdibile non a cadenza annuale o biennale, come accade, in linea di massima, con i film di James Bond.

Ho spesso tirato fuori James Bond a mo’ di esempio. È un franchise che arriva nei cinema ogni tre o quattro anni, dove non c’è la pressione di dover portare in sala un nuovo capitolo ogni anno. Penso che questo sia un elemento molto importante per Star Wars. Dobbiamo far sì che siano degli eventi. Ed è meglio essere onesti e dire la verità, ovvero che faremo questi film quando saranno pronti per essere fatti e li porteremo in sala quando saranno pronti a essere mostrati al pubblico.

Poi, parlando di quelli che la Lucasfilm intende esplorare con i tre lungometraggi in fase di elaborazione spiega:

Stiamo andando a esplorare l’evoluzione dell’ordine Jedi. Andremo molto, molto indietro nel tempo, osserveremo il presente e, ora, ci apprestiamo a muoversi quindici anni dopo gli eventi de L’ascesa di Skywalker. Il Primo Ordine è caduto, gli Jedi sono nel caos – c’è anche la domanda sul quanti ne esistano ancora – e Rey impegnata a ricostruire l’Ordine Jedi basandosi sui libri che le sono stati dati e gli insegnamenti di Luke.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Empire

Classifiche consigliate