Star Wars: Lawrence Kasdan parla di uno dei suoi momenti preferiti in assoluto sul set di un film

Lawrence Kasdan è in questi giorni impegnato a promuovere Light & Magic, la nuova docuserie dedicata alle opere della società di effetti visivi Industrial Light and Magic (tra cui Star Wars) arrivata sulla piattaforma Disney+ a fine luglio.

Dopo aver parlato di Solo: A Star Wars Story, Kasdan ha raccontato a Comicbook che il suo ultimo giorno sul set di Star Wars: Il risveglio della Forza è un momento che “non scambierebbe per nulla al mondo”:

Sul set del Risveglio della Forza abbiamo affrontato momenti così commoventi, ad esempio quando Han stava per arrivare alla fine dei suoi giorni. Amo quegli attori, Harrison era magnifico. Non scambierei quel giorno per niente al mondo, anche Adam Driver era nella scena ed è stato tutto così bello.

Lo ammetto, sono stato fortunato. Tra questi film e quelli che ho diretto ho vissuto esperienze dopo esperienze che mi hanno fatto pensare: “Non riesco a credere di aver avuto queste occasioni“.