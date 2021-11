dirigerà davvero un film di Guerre Stellari?

La saga di Star Wars sta vivendo una nuova esistenza all’insegna di una certa “schizofrenia”. Se, in ambito di serie Tv animate e live action, il meccanismo sembra ormai ben oliato e rodato, dal punto di vista cinematografico, dopo il cammino accidentato della Nuova Trilogia, le cose non sembrano andare altrettanto bene.

Al momento, risultano in fase di sviluppo “solo” due film della saga di cui non si sa nulla a parte una manciata di nomi celebri. Sappiamo che una pellicola verrà sviluppata produttivamente da Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios, e una che sarà diretta da Taika Waititi, anche autore della sceneggiatura insieme a Krysty Wilson-Cairn (Ultima notte a Soho).

Come vi abbiamo spiegato poco fa, Rogue Squadron, che doveva essere diretto da Patty Jenkins, sembra destinato a finire nel dimenticatoio o, per lo meno, non è da escludersi un avvicendamento alla regia se proprio la Lucasfilm dovesse decidere di non accantonarlo del tutto. Qualche giorno fa, abbiamo segnalato, con tutte le cautele del caso, una voce di corridoio secondo la quale Chloé Zhao era vicina a firmare il contratto per dirigere il film di Star Wars prodotto da Kevin Feige. A inizio ottobre, la Zhao aveva infatti dichiarato riguardo alla sua disponibilità di dirigere un film della saga:

Mmmmh, devo stare molto attenta a ciò che dico qui. Sì. Diciamo solo che è un mondo verso cui nutro molta riverenza perché è stato una parte importantissima nella mia vita.

E qualche settimana dopo, alla domanda se dirigerebbe il film di Kevin Feige, ha risposto:

Assolutamente, farei qualunque cosa Kevin mi chiedesse di fare.

L’Hollywood Reporter ha voluto fare chiarezza in merito alla questione e, a quanto pare, l’informazione è stata smentita. O meglio, è stata smentita dagli insider interpellati dall’autorevole testata che scrive:

Abbiamo sentito parlare di questa cosa per tutta la settimana, ma gli insider insistono che no, Chloé Zhao non dirigerà lo Star Wars di Kevin Feige ho un altro film del franchise.

Insomma, a quanto pare il destino cinematografico della saga creata da George Lucas resta ancora molto fumoso. Probabilmente la nebbia si diraderà il prossimo anno in occasione della Star Wars Celebration.

