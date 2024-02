In Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma fa il suo debutto il personaggio di Jar Jar Binks, diventato presto uno dei meno amati dai fan, con tante critiche rivolte anche al suo interprete, Ahmed Best. A distanza di 25 anni dall’uscita del film, Liam Neeson ha toccato la questione, ricordando la vicinanza sua e di Ewan McGregor al collega.

Ecco le sue parole in un’intervista a Empire:

Ahmed era così divertente e inventivo. Io e Ewan ci siamo sentiti personalmente feriti e offesi dalla reazione critica al personaggio.

Ricordiamo che Best è recentemente apparso in un episodio della terza stagione di The Mandalorian, nei panni del maestro Jedi Kelleran Beq. Tutti i film e le serie di Star Wars sono disponibili su Disney+.

FONTE: Empire

