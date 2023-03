Star Wars: la Lucasfilm sta discutendo di quello che accadrà dopo la Nuova Trilogia

Ormai da anni, parlando dei nuovi film della saga, non possiamo fare altro che ricordarvi che “non si sa ancora nulla sul futuro cinematografico di Star Wars”. La speranza di tutti è che la Lucasfilm possa annunciare qualcosa durante la prossima edizione della Star Wars Celebration che si terrà a Londra a cavallo del fine settimana pasquale.

Dal creatore e ideatore della serie TV The Mandalorian, Jon Favreau, arriva ora la conferma che alla Lucasfilm si sta effettivamente discutendo di quello che accadrà dopo la nuova Trilogia di sequel e che l’idea sarebbe quella di andare a esplorare una finestra temporale posta dopo gli eventi delle ultime tre pellicole.

In un’intervista rilasciata durante la promozione della terza stagione di The Mandalorian, Jon Favreau si è così espresso:

C’è effettivamente una discussione in corso. Anche in merito a quello che narrativamente accadrà dopo la Trilogia dei sequel che copre un arco di una manciata di anni. Una cosa grande da vedere al cinema, un vero e proprio evento. Ma un lasso di tempo relativamente breve nella storia tenendo conto delle migliaia di anni di storia di Star Wars e dei suoi accadimenti. Quello che accade dopo è molto interessante e so che ne stanno parlando. Stanno valutando di esplorare cosa accadrà dopo.