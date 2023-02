Star Wars: il futuro cinematografico del franchise verrà svelato alla Celebration?

Ancora una volta – e con la speranza di non restare delusi come avvenuto nel maggio del 2022 – sembra che il futuro cinematografico della saga di Star Wars potrebbe essere svelato dalla Lucasfilm e dalla Disney alla prossima Star Wars Celebration in programma a Londra dal 7 al 10 aprile.

L’indiscrezione viene riportata dall’Hollywood Reporter in un approfondimento dedicato alla maniera in cui la seconda volta di Bob Iger a capo della Casa di Topolino pare destinata ad essere basata su un ripensamento e a una riduzione in materia di strategie produttive verso i franchise più costosi.

Nell’articolo possiamo leggere quanto segue:

Dopo che la saga è stata assente dal grande schermo dal 2019 e dopo la falsa partenza di Rogue Squadron di Patty Jenkins, che potrebbe anche non diventare mai realtà, la Disney ha intensificato i suoi sforzi per riportare il franchise al cinema. Damon Lindelof ha supervisionato una writers room lo scorso luglio per elaborare una storia per un nuovo film e in più c’è Taika Waititi che sta ancora sviluppando il suo progetto del franchise. Ci si attende che la Disney possa svelare i piani cinematografici della saga alla prossima Star Wars Celebration.

Sembra un ritornello già noto che ha portato alla già citata delusione della Star Wars Celebration 2022, che ha completamente ignorato gli aggiornamenti sui nuovi lungometraggi di Guerre Stellari.

Intanto vi ricordiamo che la saga della Lucasfilm sta per tornare su Disney Plus con la terza stagione di The Mandalorian che sarà in streaming sulla piattaforma a partire dal primo marzo 2023. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda della serie TV.

Ovviamente, vi terremo aggiornati.

FONTE: The Hollywood Reporter