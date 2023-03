Manca pochissimo alla Star Wars Celebration di Londra che si terrà dal 7 al 10 aprile presso il London ExCel.

E da Jeff Sneider, che giusto 48 ore fa ci ha regalato lo scoop poi confermato da Deadline relativo all’addio di Damon Lindelof (Lost, The Leftovers, Watchmen) che ha abbandonato insieme a Justin Britt-Gibson il nuovo film di Star Wars di cui stava scrivendo la sceneggiatura, arriva una nuova indiscrezione sul franchise e sulla Celebration. Stanto allo scooper, verranno annuciati ben tre film durante la Star Wars Celebration e che il destino stesso di Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, dipende tutto dal riuscire a portare nelle sale un nuovo lungometraggio della saga nel dicembre del 2025.

Ecco le sue parole:

Da quanto so, verranno annunciati tre film, verranno annunciati tre film alla Star Wars Celebration. Il film di Sharmeed Obaid-Chinoy è un film importante, non solo per Star Wars, ma per la stessa Kathleen Kennedy. Mi è stato detto che l’intera posizione professionale della Kennedy dipende dal riuscire ad avere un film al cinema nel Natale del 2025. Se non ci sarà un film al cinema a Natale del 2025, non ci sarà alcun lavoro.