Padme avrebbe dovuto attentare alla vita dell’amato Anakin Skywalker in Star Wars: Episodio III? Questo è uno dei rumour che hanno sempre circolato in rete riguardo la seconda trilogia di Guerre Stellari.

E proprio di recente Vanity Fair ha voluto chiedere proprio a Natalie Portman se tali voci sono o meno fondate. Ecco la risposta dell’attrice:

Oh, che meraviglia. No, no. Figo ma no.