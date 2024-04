Vi abbiamo già parlato del curioso caso della birra Cerveza Cristal inserita a scopi promozionali in una versione cilena di Star Wars.

Nei primi anni duemila, quando la trilogia originale di Star Wars venne trasmessa su Canal 13 in Cile, l’agenzia OMG Santiago adottò un piano molto particolare per evitare di interrompere i film con stacchi pubblicitari, inserendo invece la birra… nei film stessi. Per promuovere la birra in questione vennero quindi girate tre mini-scene che si “fondono” nei film in corso, e che quindi non lo interrompono, ma infilano di fatto la pubblicizzata Cerveza Cristal in una galassia lontana lontana.

Is this is now considered #StarWars canon in Chile?🇨🇱

🍺 https://t.co/9fnzVRv9lj — Mark Hamill (@MarkHamill) April 7, 2024

Il Guardian ha intervistato l’autore, Ignacio González, che ha spiegato di aver avuto un budget ridottissimo per girare la prima clip (“Abbiamo girato in un armadio con 10 dollari“). Quando poi è arrivato il via libera dalla CCU, la compagnia proprietaria della birra Crystal, il regista ha girato 15 spot per la trilogia.

“Ho saputo che alcuni puristi di Star Wars mi stavano cercando, e non credo perché abbiano apprezzato” ha detto. “Ma posso dire che il 99% delle persone era rimasto affascinato dalla cosa e aveva capito l’umorismo, fu una scelta molto creativa all’epoca“.

Il format fu poi riutilizzato per altri film come James Bond, American Beauty, Il gladiatore e Notting Hill, ma poi la notizia arrivò alla Lucasfilm. Lo studio denunciò la cosa al CONAR (Chilean Council for Self-Regulation and Advertising Ethics) spiegando che con quegli spot gli spettatori “avrebbero pensato che i film includessero effettivamente un riferimento al prodotto”, e che si opponeva a “a qualunque associazione a bevande alcoliche” vista la popolarità del film tra i più giovani.

La compagnia si difese spiegando che la Lucafilm sottovalutava “l’intelligenza degli spettatori cileni”, ma alla fine il Consiglio diede ragione alla Lucasfilm, facendo rimuovere gli spot.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate